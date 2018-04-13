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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Определились дата и время проведения полуфиналов Кубка Украины по футболу

Определились дата и время проведения полуфиналов Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Стали известны места проведения поединков 1/2 финала розыгрыша футбольного Кубка Украины сезона-2017/2018, а также время начала матчей. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

За выход в финал будут бороться три команды Премьер-лиги — донецкий “Шахтер”, киевское “Динамо” и “Мариуполь”, — а также представитель второй лиги, СК “Днепр-1”.

Оба матча пройдут 18 апреля в 19:00:

В Харькове на ОСК “Металлист” — “Шахтер” (Донецк) — “Мариуполь” (Мариуполь).

В Днепре на стадионе “Днепр-Арена” — СК “Днепр-1” (Днепр) — “Динамо” (Киев).

Как сообщал УНН, финальный поединок турнира пройдет на “Днепр-Арене”.

Украинские Национальные Новости

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