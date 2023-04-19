Визначили переможців музичної премії YUNA 2023
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Імена артистів - переможців цьогорічної національної музичної премії YUNA оголосили під час онлайн-трансляції 18 квітня, пише УНН з посиланням на організаторів.
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Згідно з оновленим регламентом премії, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року. Гасло YUNA 2023 - “Пісні незламної України”.
Як зазначається, перемогу здобули 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:
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- 24/02 – Без обмежень
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- 2step – Антитіла та Ed Sheeran
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- Місто Марії – Океан Ельзи
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- Біля тополі – Shumei
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- Пес Патрон – Karta Svitu
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- Біля серця – Kola
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- Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
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- Чути гімн – Skofka
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- Буде весна – Макс Барських
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- Враже – Енджі Крейда
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- Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi
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- Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness
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Як зазначається, до складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.
Можливості отримати нагороди YUNA, як повідомляється, були позбавлені як артисти країн-агресорок, так і ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.
Нагадаємо
Торік на премії було 18 номінацій.