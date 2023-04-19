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Визначили переможців музичної премії YUNA 2023

Визначили переможців музичної премії YUNA 2023

Київ • УНН

 • 4848216 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Імена артистів - переможців цьогорічної національної музичної премії YUNA оголосили під час онлайн-трансляції 18 квітня, пише УНН з посиланням на організаторів.

Деталі

Згідно з оновленим регламентом премії, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року. Гасло YUNA 2023 - “Пісні незламної України”.

Як зазначається, перемогу здобули 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

  • 24/02 – Без обмежень
  • 2step – Антитіла та Ed Sheeran
  • Місто Марії – Океан Ельзи
  • Біля тополі – Shumei
  • Пес Патрон – Karta Svitu
  • Біля серця – Kola
  • Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
  • Чути гімн – Skofka
  • Буде весна – Макс Барських
  • Враже – Енджі Крейда
  • Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi
  • Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Як зазначається, до складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.

Можливості отримати нагороди YUNA, як повідомляється, були позбавлені як артисти країн-агресорок, так і ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.

Нагадаємо

Торік на премії було 18 номінацій.

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