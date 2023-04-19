Визначили переможців музичної премії YUNA 2023

Деталі

Згідно з оновленим регламентом премії, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року. Гасло YUNA 2023 - “Пісні незламної України”.

Як зазначається, перемогу здобули 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:



24/02 – Без обмежень



2step – Антитіла та Ed Sheeran



Місто Марії – Океан Ельзи



Біля тополі – Shumei



Пес Патрон – Karta Svitu



Біля серця – Kola



Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd



Чути гімн – Skofka



Буде весна – Макс Барських



Враже – Енджі Крейда



Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi



Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness



Як зазначається, до складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.

Можливості отримати нагороди YUNA, як повідомляється, були позбавлені як артисти країн-агресорок, так і ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.

Нагадаємо

Торік на премії було 18 номінацій.