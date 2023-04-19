Определили победителей музыкальной премии YUNA 2023

Детали

Согласно обновленному регламенту премии, который был адаптирован к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротируемых на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года. Лозунг YUNA 2023 - “Песни несокрушимой Украины”.

Как отмечается, победу одержали 12 песен, которые набрали больше всего голосов экспертов:



24/02 – Без обмежень



2step – Антитіла та Ed Sheeran



"Місто Марії" – "Океан Ельзи"



"Біля тополі" – Shumei



"Пес Патрон" – Karta Svitu



"Біля серця" – Kola



Hey Hey Rise Up – Андрей Хлывнюк (Бумбокс) та Pink Floyd



"Чути гімн" – Skofka



"Буде весна" – Макс Барских



"Враже" – Энджи Крейда



"Допоможе ЗСУ" – Chico & Qatoshi



Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness



Как отмечается, в состав жюри YUNA традиционно входят представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем 5-летним опытом работы в соответствующей сфере.

Возможности получить награды YUNA, как сообщается, были лишены как артисты стран-агрессоров, так и те, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины, находится под санкциями Украины, стран ЕС и США, и кто до или после широкомасштабного вторжения публично не идентифицировали себя как украинские исполнители и исполнительницы.

Напомним

В прошлом году на премии было 17 номинаций.