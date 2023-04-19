Определили победителей музыкальной премии YUNA 2023
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Имена артистов - победителей нынешней национальной музыкальной премии YUNA объявили во время онлайн-трансляции 18 апреля, пишет УНН со ссылкой на организаторов.
Детали
Согласно обновленному регламенту премии, который был адаптирован к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротируемых на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года. Лозунг YUNA 2023 - “Песни несокрушимой Украины”.
Как отмечается, победу одержали 12 песен, которые набрали больше всего голосов экспертов:
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- 24/02 – Без обмежень
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- 2step – Антитіла та Ed Sheeran
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- "Місто Марії" – "Океан Ельзи"
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- "Біля тополі" – Shumei
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- "Пес Патрон" – Karta Svitu
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- "Біля серця" – Kola
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- Hey Hey Rise Up – Андрей Хлывнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
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- "Чути гімн" – Skofka
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- "Буде весна" – Макс Барских
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- "Враже" – Энджи Крейда
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- "Допоможе ЗСУ" – Chico & Qatoshi
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- Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness
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Как отмечается, в состав жюри YUNA традиционно входят представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем 5-летним опытом работы в соответствующей сфере.
Возможности получить награды YUNA, как сообщается, были лишены как артисты стран-агрессоров, так и те, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины, находится под санкциями Украины, стран ЕС и США, и кто до или после широкомасштабного вторжения публично не идентифицировали себя как украинские исполнители и исполнительницы.
Напомним
В прошлом году на премии было 17 номинаций.