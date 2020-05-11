Визначилась дата відновлення чемпіонату Данії з футболу

Відновлення змагань заплановане на 28 травня.

Останній матч до вимушеної паузи в датській першості було зіграно 9 березня. У першій частині турніру залишилося провести два тури. Після цього кращі шість клубів проведуть ще по десять матчів між собою, за підсумками яких визначиться переможець. Решта вісім клубів зіграють за право залишитися у вищому дивізіоні.

Зауважимо, що на момент зупинки чемпіонату, в таблиці лідирував "Мідтьюлланн", який випереджав "Копенгаген" на 12 пунктів.