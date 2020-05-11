Определилась дата возобновления чемпионата Дании по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Руководство чемпионата Дании по футболу объявило дату возобновления турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Восстановление соревнований запланировано на 28 мая.
Последний матч в вынужденной паузы в датской первенства был сыгран 9 марта. В первой части турнира осталось провести два тура. После этого лучшие шесть клубов проведут еще по десять матчей между собой, по итогам которых определится победитель. Остальные восемь клубов сыграют за право остаться в высшем дивизионе.
Заметим, что на момент остановки чемпионата, в таблице лидировал "Мидтьюлланн", который опережал "Копенгаген" на 12 пунктов.