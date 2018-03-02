Визначилась дата проведення наступного бою Ломаченка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Промоутер українського чемпіона у другій напівлегкій категорії WBO Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів про дату проведення майбутнього поєдинку свого підопічного, повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.

“Все що не робиться до кращого. Якщо не вийде організувати бій з Хорхе Лінаресом, то я не засмучусь. Зустрітися з ним можна в інший час. В такому випадку ми спробуємо провести бій з Раймундо Бельтраном. У будь-якому випадку у нас буде рішення, або навіть кілька. Мені повідомили, що 12 травня — це остаточна дата. 12 травня Ломаченко проведе бій в театрі “Madison Square Garden”, — наголосив литовець.

Також промоутер литовського походження сказав, що Ломаченко на наступному тижні розпочне підготовку: “Ломаченко збирається на наступному тижні повернутися в Штати, і почати свій табір, і через тиждень або близько того у нас буде ім’я опонента, який буде битися. Ми будемо чекати”.

Як повідомляв УНН, Лінарес заявляв про свою впевненість у перемозі над українським чемпіоном.

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