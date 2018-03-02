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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58951 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73738 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105980 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99889 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104301 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111299 просмотра

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Определилась дата проведения следующего боя Ломаченко

Определилась дата проведения следующего боя Ломаченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Промоутер украинского чемпиона во втором полулегком категории WBO Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о дате проведения предстоящего поединка своего подопечного, сообщает УНН со ссылкой на BoxingScene.

“Все что не делается к лучшему. Если не получится организовать бой с Хорхе Линаресом, то я не расстроюсь. Встретиться с ним можно в другое время. В таком случае мы попытаемся провести бой с Раймундо Бельтраном. В любом случае у нас будет решение, или даже несколько. Мне сообщили, что 12 мая — это окончательная дата. 12 мая Ломаченко проведет бой в театре “Madison Square Garden”, — отметил литовец.

Также промоутер литовского происхождения сказал, что Ломаченко на следующей неделе начнет подготовку: “Ломаченко собирается на следующей неделе вернуться в Штаты, и начать свой лагерь, и через неделю или около того у нас будет имя оппонента, который будет драться. Мы будем ждать ”.

Как сообщал УНН, Линарес заявлял о своей уверенности в победе над украинским чемпионом.

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