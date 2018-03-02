Определилась дата проведения следующего боя Ломаченко

“Все что не делается к лучшему. Если не получится организовать бой с Хорхе Линаресом, то я не расстроюсь. Встретиться с ним можно в другое время. В таком случае мы попытаемся провести бой с Раймундо Бельтраном. В любом случае у нас будет решение, или даже несколько. Мне сообщили, что 12 мая — это окончательная дата. 12 мая Ломаченко проведет бой в театре “Madison Square Garden”, — отметил литовец.

Также промоутер литовского происхождения сказал, что Ломаченко на следующей неделе начнет подготовку: “Ломаченко собирается на следующей неделе вернуться в Штаты, и начать свой лагерь, и через неделю или около того у нас будет имя оппонента, который будет драться. Мы будем ждать ”.

Как сообщал УНН, Линарес заявлял о своей уверенности в победе над украинским чемпионом.