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Визначено третього переможця акції "WOG заправляє квартирами"

Визначено третього переможця акції "WOG заправляє квартирами"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В акції компанії WOG визначився третій щасливий володар однокімнатної квартири. Ним став житель Дніпропетровської області. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії.

"Сергій з Дніпропетровської області (смт. Слобожанське) отримує однокімнатну квартиру! Вітаємо!", - повідомили в компанії і нагадали, що у кожного клієнта WOG ще є шанс виграти квартиру, так як акція діє до 31/12.

"Для цього необхідно заправитися від 20 літрів будь-яким паливом одним чеком із зареєстрованою картою ПРАЙД в мережі АЗК WOG і витягнути один з 4-х унікальних елементів квартири зі спеціального боксу, який знаходиться на касі АЗК. Як тільки учасник збере всі 4 елементи квартири, він гарантовано стає власником однієї з 5 однокімнатних квартир в новобудовах Київського регіону", - нагадали в компанії.

Крім квартир учасникам акції надається можливість отримати каву на гаманець ПРАЙД за кожну 4-у заправку від 20 літрів в період акції, додали в WOG.

Нагадаємо, перша квартира від WOG знайшла свого господаря в серпні, друга - у вересні.

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