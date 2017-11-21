Определен третий победитель акции "WOG заправляет квартирами"

"Сергей с Днепропетровской области (пгт. Слобожанское) получает однокомнатную квартиру! Поздравляем!", - сообщили в компании и напомнили, что у каждого клиента WOG еще есть шанс выиграть квартиру, так как акция действует до 31/12.

"Для этого необходимо заправиться от 20 литров любым топливом одним чеком с зарегистрированной картой ПРАЙД в сети АЗК WOG и вытащить один из 4-х уникальных элементов квартиры из специального бокса, который находится на кассе АЗК.

Как только участник соберет все 4 элемента квартиры, он гарантированно становится владельцем одной из 5 однокомнатных квартир в новостройках Киевского региона", - напомнили в компании.

Кроме квартир участникам акции предоставляется возможность получить кофе на кошелек ПРАЙД за каждую 4-ю заправку от 20 литров в период акции, добавили в WOG.

Напомним, первая квартира от WOG нашла своего хозяина в августе, вторая - в сентябре.