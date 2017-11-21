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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23002 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 72339 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 77439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95217 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97321 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 101334 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101210 просмотра

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Определен третий победитель акции "WOG заправляет квартирами"

Определен третий победитель акции "WOG заправляет квартирами"

Киев  •  УНН

 • 9989 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В акции компании WOG определился третий счастливый обладатель однокомнатной квартиры. Им стал житель Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Сергей с Днепропетровской области (пгт. Слобожанское) получает однокомнатную квартиру! Поздравляем!", - сообщили в компании и напомнили, что у каждого клиента WOG еще есть шанс выиграть квартиру, так как акция действует до 31/12.

"Для этого необходимо заправиться от 20 литров любым топливом одним чеком с зарегистрированной картой ПРАЙД в сети АЗК WOG и вытащить один из 4-х уникальных элементов квартиры из специального бокса, который находится на кассе АЗК.
Как только участник соберет все 4 элемента квартиры, он гарантированно становится владельцем одной из 5 однокомнатных квартир в новостройках Киевского региона", - напомнили в компании.

Кроме квартир участникам акции предоставляется возможность получить кофе на кошелек ПРАЙД за каждую 4-ю заправку от 20 литров в период акции, добавили в WOG.

Напомним, первая квартира от WOG нашла своего хозяина в августе, вторая - в сентябре. 

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