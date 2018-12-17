Визначено ТОП-3 світових споживачів української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року Україна поставила за кордон понад 300 тис. тонн м'яса птиці (переважно курятини). Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
У грошовому вираженні експорт становив близько 472 млн дол.
Лідером із закупівлі стала Голландія. За 11 місяців поточного року Україна експортувала туди м'яса на 105,4 млн дол.
Друге місце займає Словаччина. У січні-листопаді словаки закупили українського продукту на 57,3 млн дол.
Замикає трійку лідерів Саудівська Аравія. За 11 місяців поточного року Україна поставила до Саудівської Аравії курятини на 48,6 млн дол.
У той же час Україна закупила на міжнародному ринку всього 121 тис. тонн м'яса птиці.
При чому, як пояснюють профільні експерти, воно надходить в Україну у вигляді субпродуктів, для м'ясопереробних заводів.
"Що стосується імпорту, то дійсно на прилавках магазинів ви не знайдете польської курки. Весь імпорт, а це ММО і субпродукти, використовується в переробній промисловості.
І його збільшення обумовлено низькою вартістю імпортованого м'яса, на яке немає попиту в країнах ЄС і яке реалізується за демпінговими цінами на світових ринках", - повідомив глава Союзу птахівників Сергій Карпенко.
Нагадаємо, за останні роки Україна трансформувалася з імпортозалежної держави в одного з головних постачальників курятини в світі.
У глобальному рейтингу експортерів Україна посідає 6-те місце, а в ЄС - входить в трійку лідерів. Головними конкурентами України в ЄС є Бразилія і Таїланд.
Однак найбільший виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" запевняє, що в найближчі час він максимально наблизиться до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson.