Определено ТОП-3 мировых потребителей украинской курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. За 11 месяцев текущего года Украина поставила за границу более 300 тыс. тонн мяса птицы (преимущественно курятины). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
В денежном выражении экспорт составил порядка 472 млн долл.
Лидером по закупке стала Голландия. За 11 месяцев текущего года Украина экспортировала туда мяса на 105,4 млн долл.
Второе место занимает Словакия. В январе-ноябре словаки закупили украинского продукта на 57,3 млн долл.
Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия. За 11 месяцев текущего года Украина поставила в Саудовскую Аравию курятины на 48,6 млн долл.
В то же время Украина закупила на международном рынке всего 121 тыс. тонн мяса птицы.
При чем, как объясняют профильные эксперты, оно поступает в Украину в виде субпродуктов, для мясоперерабатывающих заводов.
“Что касается импорта, то действительно на прилавках магазинов вы не найдете польской курицы. Весь импорт, а это ММО и субпродукты, используется в перерабатывающей промышленности.
И его увеличение обусловлено низкой стоимостью импортируемого мяса, на которое нет спроса в странах ЕС и которое реализуется по демпинговым ценам на мировых рынках”, — сообщил глава Союза птицеводов Сергей Карпенко.
Напомним, за последние годы Украина трансформировалась с импортозависимого государства в одного из главных поставщиков курятины в мире.
В глобальном рейтинге экспортёров Украина занимает 6-е место, а в ЕС — входит в тройку лидеров. Главными конкурентами Украины в ЕС являются Бразилия и Таиланд.
Однако крупнейший производитель и экспортёр курятины “Мироновский хлебопродукт” уверяет, что в ближайшие время он максимально приблизится к объёмам мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.