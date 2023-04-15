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Візит у Китай та ситуація на фронті: Зеленський провів півторагодинну розмову з Макроном

Візит у Китай та ситуація на фронті: Зеленський провів півторагодинну розмову з Макроном

Київ • УНН

 • 809360 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про візит Макрона до Китаю, ситуацію на фронті та підготовку до Вільнюського саміту НАТО, передає УНН.

Цитата

"Провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям.

Обговорили підсумки нещодавнього візиту Президента Макрона до Китаю. Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх наших територій. Відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою", - написав Зеленський у Telegram.

Додамо

Крім того, за словами Зеленського, обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон зіткнувся з критикою за заяви після візиту до Китаю, дипломати бачать шкоду у питанні України

Нагадаємо

У минулому президент Франції піддавався різкій критиці через росію, заявивши, що москва не повинна бути «принижена» в жодній мирній угоді щодо закінчення війни рф проти України, і наполягаючи на гарантіях безпеки для москви в межах переговорів про припинення війни.

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