Визит в Китай и ситуация на фронте: Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном

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"Провел почти полуторачасовой разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступникам.

Обсудили итоги недавнего визита Президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Кроме того, по словам Зеленского, обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности относительно необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира.

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Напомним

В прошлом президент Франции подвергался резкой критике из-за россии, заявив, что москва не должна быть «унижена» ни в одном мирном соглашении по окончанию войны рф против Украины, и настаивая на гарантиях безопасности для москвы в рамках переговоров о прекращении войны.