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Візит Р.Тіллерсона в РФ є етапом побудови спільного тиску для виходу Росії з Донбасу — П.Клімкін

Київ • УНН

 • 12995 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Візит Державного секретаря США Рекса Тіллерсона в Росію — це етап побудови спільного тиску України і США, щоб РФ залишила Донбас. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Цей візит Тіллерсона (в Росію — ред.) — це етап побудови того, яким чином ми можемо спільно тиснути на Росію, щоб вона почала врешті-решт діяти в логіці того, щоб піти з Донбасу”, — сказав П.Клімкін.

За його словами, Р.Тіллерсон під час засідання Україна — НАТО заявив, що США будуть завжди з Україною і “що санкції стосовно тимчасово окупованого Криму залишаться, поки Крим буде звільнений, але санкції щодо Донбасу будуть залишатися до того моменту, коли мінські домовленості не будуть виконані в повному обсязі”.

П.Клімкін підкреслив, що також мав з Держсекретарем США глибоку розмову щодо подальших дій країн під час візиту Міністра закордонних справ України у Вашингтон.

За його словами, у Вашингтоні обговорювалися питання безпеки на Донбасі і відведення російських військ.

“Потім має бути шлях до того, щоб на звільненому Донбасі ми змогли підготуватися до виборів”, — сказав П.Клімкін, додавши, що вибори можливі тільки після виходу РФ з Донбасу.

Як повідомляв УНН, перед поїздкою до РФ Держсекретар США Рекс Тіллерсон радився з МЗС України і підтвердив позицію, що співпрацювати з Росією на основі довіри не можна.

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