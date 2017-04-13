П.Климкин назвал визит Р.Тиллерсона в РФ этапом построения общего давления для выхода России из Донбасса

“Этот визит Тиллерсона (в России — ред.) — это этап построения того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она стала в конце концов действовать в логике того, чтобы уйти из Донбасса”, — сказал П.Климкин.

По его словам, Р.Тиллерсон во время заседания Украина — НАТО заявил, что США будут всегда с Украиной и “что санкции в отношении временно оккупированного Крыма останутся, пока Крым не будет освобожден, но санкции в отношении Донбасса будут оставаться до того момента, пока минские договоренности не будут выполнены в полном объеме”.

П.Климкин подчеркнул, что также имел с Госсекретарем США глубокий разговор о дальнейших действиях стран во время визита министра иностранных дел Украины в Вашингтон.

По его словам, в Вашингтоне обсуждались вопросы безопасности на Донбассе и отвода российских войск.

“Затем должен быть путь к тому, чтобы на освободившемся Донбассе мы смогли подготовиться к выборам”, — сказал П.Климкин, добавив, что выборы возможны только после выхода РФ из Донбасса.

Как сообщал УНН, перед поездкой в РФ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон советовался с МИД Украины и подтвердил позицию, что сотрудничать с Россией на основе доверия нельзя.