П.Климкин назвал визит Р.Тиллерсона в РФ этапом построения общего давления для выхода России из Донбасса

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25159 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100703 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116143 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174846 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128102 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123731 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106420 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103882 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Климкин назвал визит Р.Тиллерсона в РФ этапом построения общего давления для выхода России из Донбасса

П.Климкин назвал визит Р.Тиллерсона в РФ этапом построения общего давления для выхода России из Донбасса

Киев  •  УНН

 • 12994 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Визит Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Россию - это этап построения общего давления Украины и США, чтобы РФ оставила Донбасс. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“Этот визит Тиллерсона (в России — ред.) — это этап построения того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она стала в конце концов действовать в логике того, чтобы уйти из Донбасса”, — сказал П.Климкин.

По его словам, Р.Тиллерсон во время заседания Украина — НАТО заявил, что США будут всегда с Украиной и “что санкции в отношении временно оккупированного Крыма останутся, пока Крым не будет освобожден, но санкции в отношении Донбасса будут оставаться до того момента, пока минские договоренности не будут выполнены в полном объеме”.

П.Климкин подчеркнул, что также имел с Госсекретарем США глубокий разговор о дальнейших действиях стран во время визита министра иностранных дел Украины в Вашингтон.

По его словам, в Вашингтоне обсуждались вопросы безопасности на Донбассе и отвода российских войск.

“Затем должен быть путь к тому, чтобы на освободившемся Донбассе мы смогли подготовиться к выборам”, — сказал П.Климкин, добавив, что выборы возможны только после выхода РФ из Донбасса.

Как сообщал УНН, перед поездкой в РФ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон советовался с МИД Украины и подтвердил позицию, что сотрудничать с Россией на основе доверия нельзя.

Украинские Национальные Новости

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