Візит інспекторів МАГАТЕ на окупований Донбас має відбутися до нового року - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до окупованих територій Донецької та Луганської областей триває, він має відбутися до нового року. Про це УНН повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.
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“Поки йде переговорний процес... Тривають перемовини, вони мають завершитися, інспекція має відбутись до нового року, по ідеї, тому що це щорічний звіт, і звіт має бути закритий 2021 року”, — сказав співрозмовник УНН.
Деталі
Арестович також розповів про позицію російської сторони в переговорному процесі.
“(Російська сторона — ред.) комунікує, вона не ухиляється від перемовин, вона їх проводить, обговорюються різні шляхи та можливості”, — повідомив він.
Що було раніше
Тристороння контактна група 2 вересня провела перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування на Донбасі. Повідомлялось, що наразі в ТКГ триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до окупованих територій Донецької та Луганської областей із застосуванням механізмів забезпечення гарантій безпеки.
Контекст
На початку лютого, виступаючи на засіданні Радбезу ООН, перший президент України, очільник української делегації для участі в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що тимчасово окупований Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи через радіоактивні викиди, оскільки в шахті “Юнком”, у якій проводили ядерний вибух, не відкачують воду.
З його слів, внаслідок російської агресії, МАГАТЕ не в змозі здійснювати перевірку локацій на окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал.
Як стало відомо пізніше, окрім шахти “Юнком” на Донбасі є ще два ядерні об’єкти, які має перевірити МАГАТЕ.
МАГАТЕ вважає питання відповідальністю України, тому звернулося до Києва, який, своєю чергою, почав переговори з РФ щодо проведення інспекції.
Довідково
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) — міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави.
Україна є членом Агентства з моменту його створення у 1957 році. Девіз МАГАТЕ — “Атом для миру і розвитку”. МАГАТЕ надає пріоритетну увагу співробітництву з Україною, зокрема у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. З 1990 року МАГАТЕ надало близько 16 млн дол. США на реалізацію проектів з чорнобильської проблематики в Україні.