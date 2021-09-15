ТКГ провела перше засідання групи з екологічних питань: робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ триває
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Тристороння контактна група провела перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування на Донбасі. Сьогодні сторони обговорили результати зустрічі експертів. Про це повідомляє УНН з посиланням на українську делегацію в ТКГ.
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"Учасники робочої підгрупи взяли до уваги проведення успішного першого засідання експертної групи з екологічних ризиків", - заявив віце-прем'єр Олексій Резніков.
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Зокрема, засідання експертної групи відбулося ще 2 вересня, однак про його проведення повідомили у середу.
Зазначається, що наразі в ТКГ триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до окупованих територій Донецької та Луганської областей із застосуванням механізмів забезпечення гарантій безпеки.
Учасники робочої групи також продовжують шукати механізми віддаленої ідентифікації для виплати пенсій маломобільним особам, що жодного разу не перетинали лінію розмежування.
Зазначається також, що українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.
Наступне засідання заплановане на 29 вересня.
Додамо
14 вересня, делегат України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив про те, що Москва вирішила заблокувати гуманітарну робочу групу ТКГ, відправивши туди засуджену в Україні за тероризм представницю “ДНР” Майю Пирогову.
Україна заявила, що не залишить це без відповіді.