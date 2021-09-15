ТКГ провела первое заседание группы по экологическим вопросам: работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Трехсторонняя контактная группа провела первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения на Донбассе. Сегодня стороны обсудили результаты встречи экспертов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ.
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"Участники рабочей подгруппы приняли во внимание проведения успешного первого заседания экспертной группы по экологическим рискам", - заявил вице-премьер Алексей Резников.
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В частности, заседание экспертной группы состоялось еще 2 сентября, однако о его проведении сообщили в среду.
Отмечается, что сейчас в ТКГ продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с применением механизмов обеспечения гарантий безопасности.
Участники рабочей группы также продолжают искать механизмы удаленной идентификации для выплаты пенсий маломобильным лицам, которые ни разу не пересекали линию разграничения.
Отмечается также, что украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины.
Следующее заседание запланировано на 29 сентября.
Добавим
14 сентября, делегат Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил о том, что Москва решила заблокировать гуманитарную рабочую группу ТКГ, отправив туда осужденную в Украине за терроризм представительницу "ДНР" Майю Пирогову.
Украина заявила, что не оставит это без ответа.