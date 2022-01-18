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Візит Блінкена до України: у Києві попередили про можливе перекриття руху

Візит Блінкена до України: у Києві попередили про можливе перекриття руху

Київ • УНН

 • 15412 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена 19-20 січня можливе перекриття руху транспорту в центральній частині міста та у Дарницькому районі. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України, передає УНН.

Цитата

“19-20 січня у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, в управлінні повідомили, що відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну.

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