Візит Блінкена до України: у Києві попередили про можливе перекриття руху
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена 19-20 січня можливе перекриття руху транспорту в центральній частині міста та у Дарницькому районі. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України, передає УНН.
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“19-20 січня у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів”, — йдеться в повідомленні.
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Зокрема, в управлінні повідомили, що відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну.