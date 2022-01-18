Визит Блинкена в Украину: в Киеве предупредили о возможном перекрытии движения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Киеве в связи с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена 19-20 января возможно перекрытие движения транспорта в центральной части города и в Дарницком районе. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины, передает УНН.
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“19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов”, — говорится в сообщении.
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В частности, в управлении сообщили, что согласно Закону Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.
Напомним
Накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину.