Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону на хабарі в сумі 250 тисяч грн затримано податківця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України 3 березня, спільно зі слідчими СБ України за оперативного супроводження ГВ БКОЗ УСБУ, ГУ ДФС у Запорізькій області на хабарництві викрито начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військової прокуратура Південного регіону.
Установлено, що за зменшення суми збитків в акті перевірки від 650 тисяч гривень до 170 тисяч гривень вказаний посадовець вимагав та одержав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в сумі 250 тисяч грн.
Безпосередньо під час скоєння злочину податківця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
“Наразі військовою прокуратурою Запорізького гарнізону проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, тривають обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває”, — вказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, при отриманні 56 тис. грн хабара затримано голову Григорівської сільради Запорізької області. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.