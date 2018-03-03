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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58951 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 73738 просмотра

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10 марта, 15:15 • 105980 просмотра

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Военной прокуратурой Запорожского гарнизона на взятке в сумме 250 тысяч грн задержан налоговик

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона на взятке в сумме 250 тысяч грн задержан налоговик

Киев  •  УНН

 • 8977 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины 3 марта, совместно со следователями СБ Украины при оперативном сопровождении ГВ БКОП УСБУ, ГУ ДФС в Запорожской области на взяточничестве разоблачен начальник отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ДФС в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за уменьшение суммы убытков в акте проверки от 650 тысяч гривен до 170 тысяч гривен указанный чиновник требовал и получил от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в сумме 250 тысяч грн.

Непосредственно во время совершения преступления налоговик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

“Сейчас военной прокуратурой Запорожского гарнизона проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Кроме того, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, при получении 56 тыс. грн взятки задержан председатель Григоровского сельсовета Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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