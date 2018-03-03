Военной прокуратурой Запорожского гарнизона на взятке в сумме 250 тысяч грн задержан налоговик

Установлено, что за уменьшение суммы убытков в акте проверки от 650 тысяч гривен до 170 тысяч гривен указанный чиновник требовал и получил от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в сумме 250 тысяч грн.

Непосредственно во время совершения преступления налоговик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

“Сейчас военной прокуратурой Запорожского гарнизона проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Кроме того, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, при получении 56 тыс. грн взятки задержан председатель Григоровского сельсовета Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.