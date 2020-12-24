Військовослужбовцям, які отримали поранення, обіцяють виплатити премії по 3-5 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Військовослужбовцям Сухопутних Військ, які під час виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали бойові поранення різних ступенів важкості, отримають грошові винагороди у розмірі від трьох до п’яти тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України.
"За рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського, військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали бойові поранення різних ступенів важкості, отримають, як заохочення, грошові винагороди у розмірі від трьох до п’яти тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що грошові сертифікати військовослужбовцям вручили представники Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України на щорічному підведенні підсумків в оперативних командуваннях.
"Загалом, за ініціативи командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України було заохочено понад 180 військовослужбовців, на загальну суму у понад 740 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нардепи підтримали законопроект щодо пенсій для військовослужбовців.