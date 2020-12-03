Нардепи підтримали законопроект щодо пенсій для військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект № 2141 про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Відповідне рішення підтримали 253 народні депутати України, передає кореспондент УНН.
Так, відповідно до проекту закону, максимальний розмір пенсії за вислугу років не повинен перевищувати 90% відповідних сум грошового забезпечення. На сьогодні цей показник складає 70%.
Також пропонується встановити новий порядок перерахунку пенсій та перерахувати їх з урахуванням підвищенням розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців та введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій.
Під час виступу в Раді голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зазначила, що законопроект важить близько 15 млрд грн на рік.
Нагадаємо, раніше парламентарі ухвалили за основу урядовий законопроект щодо надання компенсацій через затримки виплати пенсій і зарплат.