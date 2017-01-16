Військовослужбовця вбили на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Вчора, 15 січня, на базі відпочинку у Приморську Запорізької області, на території якої базуються військовослужбовці, від вогнепального поранення загинув 32-річний чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Обставини події поки що невідомі. Відомо лише те, що 32-річний чоловік отримав вогнепальне поранення близько 19:30. Від чого помер до приїзду лікарів “швидкої”.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2016 року військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві товариша по службі в одній з військових частин сухопутних військ на Запоріжжі.