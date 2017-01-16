Военнослужащего убили в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 января. УНН. Вчера, 15 января, на базе отдыха в Приморске Запорожской области, на территории которой базируются военнослужащие, от огнестрельного ранения погиб 32-летний мужчина. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.
Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Известно лишь то, что 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение около 19:30. От чего умер до приезда врачей "скорой".
Напомним, в конце августа 2016 года военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве товарища по службе в одной из воинских частей сухопутных войск в Запорожье.