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Военнослужащего убили в Запорожье

Военнослужащего убили в Запорожье

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 января. УНН. Вчера, 15 января, на базе отдыха в Приморске Запорожской области, на территории которой базируются военнослужащие, от огнестрельного ранения погиб 32-летний мужчина. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Известно лишь то, что 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение около 19:30. От чего умер до приезда врачей "скорой".

Напомним, в конце августа 2016 года военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве товарища по службе в одной из воинских частей сухопутных войск в Запорожье.

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