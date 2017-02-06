Військовослужбовця на Тернопільщині знайшли повішеним на околиці села
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Тернопільщині на околиці села Посухів знайшли повішеним 50-річного військовослужбовця. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Тернопільської області.
За інформацією правоохоронців, 5 лютого чоловік зателефонував до рідного брата та сказав “набридло, більше не витримую. Залишаю вам номер картки, аби мали за що поховати”. Після цього на дзвінки 50-річний чоловік відповідати перестав, а уже о 18:37 в чергову частину Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення, що на на території очисних споруд повісився чоловік.
Як повідомив тимчасово виконуючого обов’язки начальника Бережанського відділу поліції Петро Панашій, загиблий у 2015 році був призваний у лави збройних сил по мобілізації. Після повернення влаштувався у місцеву військову частину. Кілька разів був в зоні проведення антитерористичної операції.
Також зазначається, що керівництво частини характеризує його як позитивну людину, яка завжди виконувала, поставлені завдання. Загиблий готувався до чергової поїздки в зону АТО.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 ККУ.
Як повідомляв УНН, неповнолітнього виявили повішеним в квартирі у Рівному.