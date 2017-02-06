Военнослужащего в Тернопольской области нашли повешенным на окраине села
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Тернопольской области на окраине села Посухов нашли повешенным 50-летнего военнослужащего. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Тернопольской области.
По информации правоохранителей, 5 февраля мужчина позвонил родному брату и сказал "надоело, больше не выдерживаю. Оставляю вам номер карты, чтобы было за что похоронить". После этого на звонки 50-летний мужчина отвечать перестал, а уже в 18:37 в дежурную часть Бережанского отдела полиции поступило сообщение, что на территории очистных сооружений повесился мужчина.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Бережанского отдела полиции Петр Панаш, погибший в 2015 году был призван в ряды вооруженных сил по мобилизации. После возвращения устроился в местную воинскую часть. Несколько раз был в зоне проведения антитеррористической операции.
Также отмечается, что руководство части характеризует его как положительного человека, который всегда выполнял поставленные задачи. Погибший готовился к очередной поездке в зону АТО.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 часть 1 УК.
Как сообщал УНН, несовершеннолетнего обнаружили повешенным в квартире в Ровно.