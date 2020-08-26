Військовослужбовців та підприємця судитимуть через викрадення та збут комплектуючих до бойових літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На Львівщині судитимуть двох військовослужбовців однієї із військових частин та представника комерційної структури, які підозрюються у викраденні та збуті комплектуючих до бойових літаків МіГ-29. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратири Західного регіону України.
“... скеровано до суду обвинувальні акти відносно двох військовослужбовців однієї із військових частин та представника комерційної структури. Указані особи обвинувачуються у викраденні комплектуючих до авіаційної техніки з метою їх подальшого збуту (ч. 3 ст. 410 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, вказані військовослужбовці, діючи за попередньою змовою з представником приватного підприємства, таємно викрадали комплектуючі частини від авіаційної техніки — бойових літаків МіГ-29, що перебували на обліку у військовій частині.
Збували обвинувачені викрадене військове майно за готівку представнику суб’єкта господарювання, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих на замовлення структурних підрозділів Державного концерну “Укроборонпром”.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила банду, до якої входив екскерівник одного з оборонних підприємств, колишній і діючий військовослужбовці, на нелегальному продажі комплектуючих до бойових вертольотів Збройних сил України.