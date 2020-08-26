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Военнослужащих и предпринимателя будут судить за похищение и сбыт комплектующих к боевым самолетов

Киев • УНН

 • 9645 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Во Львовской области будут судить двух военнослужащих одной из военных частей и представителя коммерческой структуры, которые подозреваются в похищении и сбыте комплектующих к боевым самолетов МиГ-29. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратиры Западного региона Украины.

Военнослужащих и предпринимателя будут судить за похищение и сбыт комплектующих к боевым самолетов

“... направлено в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих одной из военных частей и представителя коммерческой структуры. Указанные лица обвиняются в похищении комплектующих к авиационной техники с целью их дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 410 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, указанные военнослужащие, действуя по предварительному сговору с представителем частного предприятия, тайно похищали комплектующие части от авиационной техники — боевых самолетов МиГ-29, состоящих на учете в воинской части.

Сбывали обвиняемые похищенное военное имущество за наличные представителю предприятия, деятельность которого связана с поставкой комплектующих по заказу структурных подразделений Государственного концерна “Укроборонпром”.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила банду, в которую входил экс-руководитель одного из оборонных предприятий, бывший и действующий военнослужащие, в нелегальной продаже комплектующих к боевым вертолетам Вооруженных сил Украины.

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