Военнослужащих и предпринимателя будут судить за похищение и сбыт комплектующих к боевым самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Во Львовской области будут судить двух военнослужащих одной из военных частей и представителя коммерческой структуры, которые подозреваются в похищении и сбыте комплектующих к боевым самолетов МиГ-29. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратиры Западного региона Украины.
“... направлено в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих одной из военных частей и представителя коммерческой структуры. Указанные лица обвиняются в похищении комплектующих к авиационной техники с целью их дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 410 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, указанные военнослужащие, действуя по предварительному сговору с представителем частного предприятия, тайно похищали комплектующие части от авиационной техники — боевых самолетов МиГ-29, состоящих на учете в воинской части.
Сбывали обвиняемые похищенное военное имущество за наличные представителю предприятия, деятельность которого связана с поставкой комплектующих по заказу структурных подразделений Государственного концерна “Укроборонпром”.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила банду, в которую входил экс-руководитель одного из оборонных предприятий, бывший и действующий военнослужащие, в нелегальной продаже комплектующих к боевым вертолетам Вооруженных сил Украины.