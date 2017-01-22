Військовослужбовець стріляв з автомата Калашникова у власній оселі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Бахмуті, що на Донеччині, військовослужбовець двічі вистрілив з автомата Калашникова в стіну. Про це УНН повідомляє із посиланням на Бахмутський відділ поліції Донецької області.
Правоохоронці з’ясували, що постріли зробив військовослужбовець в квартирі, яку винаймає.
Наразі він затриманий. Зброя вилучена.
Повідомлення про постріли в квартирі багатоповерхівки надійшло до поліції від мешканців цього будинку. На місце виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.
Правоохоронці, які прибули на виклик, з’ясували, що квартиру орендує військовослужбовець ЗСУ, 1982 року народження, який проживає в оселі разом зі своєю співмешканкою. Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну.
Зброя військовослужбовця вилучена, жертв та постраждалих немає.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.
Нагадаємо, 19 січня пізно ввечері невідомий чоловік відкрив стрілянину біля нічного клуба в Одесі.