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Військовослужбовець стріляв з автомата Калашникова у власній оселі на Донеччині

Військовослужбовець стріляв з автомата Калашникова у власній оселі на Донеччині

Київ • УНН

 • 8383 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Бахмуті, що на Донеччині, військовослужбовець двічі вистрілив з автомата Калашникова в стіну. Про це УНН повідомляє із посиланням на Бахмутський відділ поліції Донецької області.

Правоохоронці з’ясували, що постріли зробив військовослужбовець в квартирі, яку винаймає.

Наразі він затриманий. Зброя вилучена.

Повідомлення про постріли в квартирі багатоповерхівки надійшло до поліції від мешканців цього будинку. На місце виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Правоохоронці, які прибули на виклик, з’ясували, що квартиру орендує військовослужбовець ЗСУ, 1982 року народження, який проживає в оселі разом зі своєю співмешканкою. Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну.

Зброя військовослужбовця вилучена, жертв та постраждалих немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.

Нагадаємо, 19 січня пізно ввечері невідомий чоловік відкрив стрілянину біля нічного клуба в Одесі.

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