Военнослужащий стрелял из автомата Калашникова в собственном доме в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Бахмуте, что в Донецкой области, военнослужащий дважды выстрелил из автомата Калашникова в стену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бахмутский отдел полиции Донецкой области.
Правоохранители выяснили, что выстрелы сделал военнослужащий в квартире, которую снимает.
Сейчас он задержан. Оружие изъято.
Сообщение о выстрелах в квартире многоэтажки поступило в полицию от жителей этого дома. На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.
Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что квартиру арендует военнослужащий ВСУ, 1982 года рождения, проживающий в доме вместе со своей сожительницей. Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену.
Оружие военнослужащего изъяли, жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.
Напомним, 19 января поздно вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Одессе.