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Военнослужащий стрелял из автомата Калашникова в собственном доме в Донецкой области

Военнослужащий стрелял из автомата Калашникова в собственном доме в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8383 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Бахмуте, что в Донецкой области, военнослужащий дважды выстрелил из автомата Калашникова в стену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что выстрелы сделал военнослужащий в квартире, которую снимает.

Сейчас он задержан. Оружие изъято.

Сообщение о выстрелах в квартире многоэтажки поступило в полицию от жителей этого дома. На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что квартиру арендует военнослужащий ВСУ, 1982 года рождения, проживающий в доме вместе со своей сожительницей. Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену.

Оружие военнослужащего изъяли, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Напомним, 19 января поздно вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Одессе.

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