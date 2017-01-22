Военнослужащий стрелял из автомата Калашникова в собственном доме в Донецкой области

Правоохранители выяснили, что выстрелы сделал военнослужащий в квартире, которую снимает.

Сейчас он задержан. Оружие изъято.

Сообщение о выстрелах в квартире многоэтажки поступило в полицию от жителей этого дома. На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что квартиру арендует военнослужащий ВСУ, 1982 года рождения, проживающий в доме вместе со своей сожительницей. Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену.

Оружие военнослужащего изъяли, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Напомним, 19 января поздно вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Одессе.