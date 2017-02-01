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Військовослужбовець перевозив арсенал боєприпасів у київській підземці

Київ • УНН

 • 11077 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У київській підземці на станції “Житомирська” правоохоронці вилучили у 29-річного військовослужбовця патрони, тротилові шашки, запали та гранату. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Так, за інформацією прес-служби, близько півночі працівники управління поліції в метрополітені у вестибюлі затримали 29-річного чоловіка, який перевозив у сумці велику кількість набоїв. Правоохоронці виявили 600 патронів калібру 7,62 мм, 54 тротилові шашки, 100 запалів до тротилових шашок та гранату РГД.

За попередньою інформацією, уродженець Житомирської області проходить службу в одній із військових частин. Із його слів, усі предмети він знайшов у рову біля полігону в місті Гончарівськ та віз додому для використання в особистих цілях.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління поліції Києві розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Українські Національні Новини

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