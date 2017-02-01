Военнослужащий перевозил арсенал боеприпасов в киевской подземке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В киевской подземке на станции "Житомирская" правоохранители изъяли у 29-летнего военнослужащего патроны, тротиловые шашки, запалы и гранату. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, по информации пресс-службы, около полуночи сотрудники управления полиции в метрополитене в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД.
По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. С его слов, все предметы он нашел возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях.
Следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления полиции Киеве начато уголовное производство по ч.2 ст.410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.