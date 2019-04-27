Військовополонений Оприско сподівається повернутися на службу - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Військовополонений український моряк Андрій Оприско, який зараз перебуває в СІЗО Лефортово, налаштований триматися до перемоги і сподівається повернутися на флотську службу. Про це повідомив в Facebook адвокат Маммет Мамбетов, після того, як 26 квітня відвідав моряка, передає УНН.
"Вчора з колегою Круговим Ю.А. відвідали в СІЗО Лефортово нашого підзахисного, українського моряка, військовополоненого Андрія Оприск. Андрій відчуває себе добре, бадьорий, не сумує, цікавиться подіями дома і в світі. Охоче спілкується на будь-які теми. Настрій триматися до перемоги. Був радий звістці про державну нагороду. Сподівається повернутися на флотську службу, пройти курси перепідготовки. Як особа, яка має вищу освіту, має намір прагнути до офіцерського звання. Бажає своїм товаришам по службі з честю і гідністю пройти всі тяготи полону. Передає вітання з наступаючими побратимам, рідним і близьким", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, команді Зеленського передали документи щодо військовополонених українських моряків.