Военнопленный Опрыско надеется вернуться на службу - адвокат

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108944 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112947 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115625 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116379 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145683 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115799 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140542 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145015 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130396 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130410 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военнопленный Опрыско надеется вернуться на службу - адвокат

Военнопленный Опрыско надеется вернуться на службу - адвокат

Киев  •  УНН

 • 31853 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Военнопленный украинский моряк Андрей Опрыско, который сейчас находится в СИЗО Лефортово, настроен держаться до победы и надеется вернуться на флотскую службу. Об этом сообщил в Facebook адвокат Маммет Мамбетов, после того, как 26 апреля посетил моряка, передает УНН. 

"Вчера с коллегой Круговым Ю.А. посетили в СИЗО Лефортово нашего подзащитного, украинского моряка, военнопленного Андрея Опрыско. Андрей чувствует себя хорошо, бодр, не унывает, интересуется событиями дома и в мире. Охотно общается на любые темы. Настрой держаться до победы. Был рад известию о государственной награде. Надеется возвратиться на флотскую службу, пройти курсы переподготовки. Как лицо, имеющее высшее образование, намеревается стремиться к офицерскому званию. Желает своим сослуживцам с честью и достоинством пройти все тяготы и лишения плена. Передаёт поздравления с наступающими побратимам, родным и близким", - сообщил он. 

Как сообщал УНН, Команде Зеленского передали документы по военнопленным украинским морякам

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