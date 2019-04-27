Военнопленный Опрыско надеется вернуться на службу - адвокат

"Вчера с коллегой Круговым Ю.А. посетили в СИЗО Лефортово нашего подзащитного, украинского моряка, военнопленного Андрея Опрыско. Андрей чувствует себя хорошо, бодр, не унывает, интересуется событиями дома и в мире. Охотно общается на любые темы. Настрой держаться до победы. Был рад известию о государственной награде. Надеется возвратиться на флотскую службу, пройти курсы переподготовки. Как лицо, имеющее высшее образование, намеревается стремиться к офицерскому званию. Желает своим сослуживцам с честью и достоинством пройти все тяготы и лишения плена. Передаёт поздравления с наступающими побратимам, родным и близким", - сообщил он.



Как сообщал УНН, Команде Зеленского передали документы по военнопленным украинским морякам.