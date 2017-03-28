Військового комісара Дніпропетровщини судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо військового комісара та головного спеціаліста районного військкомату на Дніпропетровщині за звинуваченням в хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.
"Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно військового комісара та його пособника – головного спеціаліста районного військкомату м. Дніпра", - йдеться в повідомленні.
Слідством установлено, що зазначені особи за видачу документів з відміткою про зняття з військового обліку транспорту приватного підприємства упродовж жовтня 2016 – січня 2017 рр. вимагали та отримали від підприємця неправомірну вигоду в сумі 13 тис. грн.
Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України. Наразі їх подальшу долю вирішуватиме Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра.
Як повідомляв УНН, митника аеропорту "Бориспіль" спіймали на хабарі.