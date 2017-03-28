Военного комиссара Днепропетровской области будут судить за взяточничество

"Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара и его пособника - главного специалиста районного военкомата г. Днепра", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что указанные лица за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия в течение октября 2016 - января 2017 требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. грн.

Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины. Сейчас их дальнейшую судьбу будет решать Амур-Нижнеднепровский районный суд. Днепра.

Как сообщал УНН, таможенника аэропорта "Борисполь" поймали на взятке.