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Военного комиссара Днепропетровской области будут судить за взяточничество

Военного комиссара Днепропетровской области будут судить за взяточничество

Киев • УНН

 • 10191 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт касательно военного комиссара и специалиста районного военкомата в Днепропетровской области по обвинению во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара и его пособника - главного специалиста районного военкомата г. Днепра", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что указанные лица за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия в течение октября 2016 - января 2017 требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. грн.

Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины. Сейчас их дальнейшую судьбу будет решать Амур-Нижнеднепровский районный суд. Днепра.

Как сообщал УНН, таможенника аэропорта "Борисполь" поймали на взятке.

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