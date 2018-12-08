Військовий зазнав поранення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Незаконні збройні формування протягом дня здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, внаслідок чого зазнав легкого поранення один військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок бойових дій, легке поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил”, — зазначається у повідомленні прес-центру.
За даними штабу, бойовики сьогодні відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів по позиціях в районах населених пунктів Чермалик та Невельське, з гранатометів — неподалік Гнутового та тричі зі стрілецької зброї — біля Тарамчука.
Такий арсенал зброї противник застосував проти наших військових на підступах до Шумів, а по опорному пункту наших військ поблизу Пісків російські окупанти били з мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, з опівночі і до 12 години сьогоднішнього дня бойовики не здійснили жодного пострілу по наших позиціях на Донбасі.
Однак минулої доби бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових, один військовослужбовець ЗСУ загинув.