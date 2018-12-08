Военный получил ранение на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение дня совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, в результате чего получил легкое ранение один военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
"В течение суток, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня ... В результате боевых действий, легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", - отмечается в сообщении пресс-центра.
По данным штаба, боевики сегодня открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям в районах населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов - неподалеку Гнутово и трижды из стрелкового оружия - у Тарамчука.
Такой арсенал оружия противник применил против наших военных на подступах к Шумам, а по опорному пункту наших войск вблизи Песков российские оккупанты били из минометов калибра 82 мм.
Напомним, с полуночи и до 12:00 сегодняшнего дня боевики не совершили ни одного выстрела по нашим позициям на Донбассе.
Однако прошедшие сутки боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных, один военнослужащий ВСУ погиб.