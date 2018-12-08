ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових, один військовослужбовець ЗСУ загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. 7 грудня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики: "здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка Гнутове та Водяне, що на Приазов'ї.
Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, зафіксовано активність ворожого снайпера.
Окрім того, окупанти застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого, що на Горлівському напрямку, та Опитного - на Донецькому".
"В ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, один з них – смертельних. Від початку цієї доби, ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, протягом 7 грудня, 2 бойовиків було поранено, а ще двох - знищено", — повідомили у прес-центрі ООС.