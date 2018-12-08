ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных, один военнослужащий ВСУ погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. 7 декабря ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики: “осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Писки, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка Гнутово и Водяное, что на Приазовье.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, на одном из направлений, зафиксировано активность вражеского снайпера.
Кроме того, оккупанты применили вооружение БМП вблизи Зайцевого, что на Горловском направлении, и Опытное — на Донецком”.
“В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, один из них — смертельное. С начала этого периода, враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, в течение 7 декабря, 2 боевиков были ранены, а еще двоих — уничтожено”, — сообщили в пресс-центре ООС.