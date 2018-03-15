Військовий вертоліт з 20 людьми на борту впав на півдні Сенегалу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На півдні Сенегалу зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебувало 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію Europe 1.
За словами полковника сенегальських ЗС Абду Ндіая на борту перебували 16 пасажирів і чотири члени екіпажу. Він зазначив, що на цей момент вдалося виявити сімох людей, решта вважаються зниклими без вісті. Всім знайденим, як зазначається, вдалося вижити, проте в результаті події вони отримали різні травми.
Полковник уточнив, що вертоліт впав в мангрових заростях на території округу Тамбакунда. Місцеві жителі на човнах допомагають шукати людей. Також до пошуків підключилися екстрені служби. Про причини катастрофи поки не повідомляється.
Як повідомляв УНН, щонайменше 5 людей загинуло в результаті падіння вертольота у Нью-Йорку.