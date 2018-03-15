Военный вертолет с 20 людьми на борту упал на юге Сенегала
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На юге Сенегала потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
По словам полковника сенегальских ВС Абду Ндиайе на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Он отметил, что на данный момент удалось обнаружить семь человек, остальные считаются пропавшими без вести. Всем найденным, как отмечается, удалось выжить, однако в результате происшествия они получили различные травмы.
Полковник уточнил, что вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. Местные жители на лодках помогают искать людей. Также к поискам подключились экстренные службы. О причинах катастрофы пока не сообщается.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 5 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке.