Військовий у зоні АТО застрелив свого колегу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Військовослужбовець у зоні АТО застрелив свого колегу. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогодні, 3 квітня, в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив іншого військовослужбовця”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, подія трапилась внаслідок необережного поводження зі зброєю.
Обставини події з’ясовуються, на місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції.