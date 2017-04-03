Военный в зоне АТО застрелил своего коллегу

“Сегодня, 3 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.