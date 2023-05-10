Військовий парад у москві "обернувся провалом" - експерт BILD
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Оглядач BILD Бйорн Штрицель вважає, що військовий парад у москві "обернувся провалом" і показав всьому світу проблеми російської армії, передає УНН.
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Бйорн Штрицель пише, що військовий парад у москві "обернувся провалом і наочно показав усьому світу проблеми московської армії та її військової промисловості".
Так, на червону площу вивели значно менше техніки, ніж раніше. У параді взагалі не брала участь авіація та артилерія. А за єдиним музейним танком Т-34 пройшло кілька бронеавтомобілів "ВПК-Урал" та "Тигр-М".
Як пише Штрицель, саме "Тигр-М" "мав створити на цьому параді хоч якусь масовість". Але й їх у російської армії дедалі менше. З початку війни в Україні вона втратила вже понад 100 таких машин. А зробити нові росії дуже важко без імпортних комплектуючих, які потрапили під санкції.
За інформацією BILD, у захопленому ЗСУ минулого року "Тигрі-М" виявили німецькі деталі: датчик тиску наддуву та блок керування двигуном від Bosch, а також масляні та паливні фільтри від Mann+Hummel.
"Тепер путіну нічим навіть пустити пилюку в очі", - підсумував Штрицель.
Нагадаємо
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "парад перемоги" у москві - парадом боягузтва та страху, а також пояснив, чому тривав він лише 40 хвилин.