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Військовий парад у москві "обернувся провалом" - експерт BILD

Військовий парад у москві "обернувся провалом" - експерт BILD

Київ • УНН

 • 4526668 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Оглядач BILD Бйорн Штрицель вважає, що військовий парад у москві "обернувся провалом" і показав всьому світу проблеми російської армії, передає УНН.

Деталі

Бйорн Штрицель пише, що військовий парад у москві "обернувся провалом і наочно показав усьому світу проблеми московської армії та її військової промисловості".

Так, на червону площу вивели значно менше техніки, ніж раніше. У параді взагалі не брала участь авіація та артилерія. А за єдиним музейним танком Т-34 пройшло кілька бронеавтомобілів "ВПК-Урал" та "Тигр-М".

Як пише Штрицель, саме "Тигр-М" "мав створити на цьому параді хоч якусь масовість". Але й їх у російської армії дедалі менше. З початку війни в Україні вона втратила вже понад 100 таких машин. А зробити нові росії дуже важко без імпортних комплектуючих, які потрапили під санкції.

За інформацією BILD, у захопленому ЗСУ минулого року "Тигрі-М" виявили німецькі деталі: датчик тиску наддуву та блок керування двигуном від Bosch, а також масляні та паливні фільтри від Mann+Hummel.

"Тепер путіну нічим навіть пустити пилюку в очі", - підсумував Штрицель.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "парад перемоги" у москві - парадом боягузтва та страху, а також пояснив, чому тривав він лише 40 хвилин.

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