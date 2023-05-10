Военный парад в москве "обернулся провалом" - эксперт BILD

Детали

Бьорн Штрицель пишет, что военный парад в москве "обернулся провалом и наглядно показал всему миру проблемы московской армии и ее военной промышленности".

Так, на красную площадь вывели значительно меньше техники, чем раньше. В параде вообще не участвовала авиация и артиллерия. А за единственным музейным танком Т-34 прошло несколько бронеавтомобилей "ВПК-Урал" и "Тигр-М".

Как пишет Штрицель, именно "Тигр-М" "должен был создать на этом параде хоть какую-то массовость". Но и их у российской армии все меньше и меньше. С начала войны в Украине она потеряла уже более 100 таких машин. А сделать новые россии очень трудно без импортных комплектующих, которые попали под санкции.

По информации BILD, в захваченном ВСУ в прошлом году "Тигре-М" обнаружили немецкие детали: датчик давления наддува и блок управления двигателем от Bosch, а также масляные и топливные фильтры от Mann+Hummel.

"Теперь путину нечем даже пустить пыль в глаза", - подытожил Штрицель.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "парад победы" в москве - парадом трусости и страха, а также объяснил, почему длился он всего 40 минут.

