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Військовий парад Трампа вартістю 92 млн доларів відклали до наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Військовий парад президента США Дональда Трампа, який мав відбутись 10 листопада, перенесли на наступний рік. Про це пише ABC з посиланням на заяву Пентагону, оприлюднену в четвер, передає УНН.

Військовий парад Трампа вартістю 92 млн доларів відклали до наступного року

“Міністерство оборони та Білий дім планують провести парад на честь американських ветеранів війни та відзначити сторіччя Першої світової війни. Ми спочатку орієнтувалися на 10 листопада 2018 року, але тепер вирішили вивчити можливості в 2019 році”, — йдеться в заяві.

Раніше американський чиновник повідомив виданню, що вартість параду зросла до 92 мільйонів доларів. Уточнюється, що початково вартість заходу оцінювали у 12 мільйонів доларів.

Очікується, що близько 50 мільйонів доларів США виділить Пентагон, а інші 42 мільйони доларів мають надійти від Департаменту внутрішньої безпеки, зазначив посадовець.

Як зазначає видання, вартість параду в шість разів вища за спільні військові навчання США та Південної Кореї, які Трамп вирішив призупинити, назвавши їх “провокаційними” та “дуже дорогими”. Вартість навчань, які планувалося провести цього місяця, становила 14 мільйонів доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп запропонував Пентагону провести масштабний військовий парад

У минулому місяці видання повідомляло, що на параді 10 листопада мали марширувати від 5 до 7 тисяч військовослужбовців.

Очікується, що на додаток до них, парад, який мав розпочатися у Капітолії США і закінчитись біля Білого Дому, передбачає участь військового транспорту, літаків та коней.

Трамп вперше висловив ідею щодо великого параду після того, як відвідав парад до Дня Бастілії у Франції минулого літа. Пізніше, у лютому, він попросив Пентагон розпочати планування такого параду, який відбудеться в США.

Дата 10 листопада була обрана для параду у зв’язку з святкуванням американського Дня ветеранів 11 листопада, який цього року збігся зі 100-річчям закінчення Першої світової війни.

Нагадаємо, востаннє військовий парад проводився в столиці США в 1991 році на честь перемоги у війні в Перській затоці. У ньому взяли участь близько 8 тисяч військовослужбовців. Тоді по вашингтонських вулицях проїхала техніка, що брала участь у військових діях, пройшли представники різних родів військ, музиканти з військових оркестрів, також була задіяна і авіація.

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