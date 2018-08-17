Военный парад Трампа стоимостью 92 млн долларов отложили до следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Военный парад президента США Дональда Трампа, который должен был состояться 10 ноября, перенесли на следующий год. Об этом пишет ABC со ссылкой на заявление Пентагона, обнародованное в четверг, передает УНН.
"Министерство обороны и Белый дом планируют провести парад в честь американских ветеранов войны и отметить столетие Первой мировой войны. Мы изначально ориентировались на 10 ноября 2018 года, но теперь решили изучить возможности в 2019 году", - говорится в заявлении.
Ранее американский чиновник сообщил изданию, что стоимость парада возросла до 92 миллионов долларов. Уточняется, что изначально стоимость мероприятия оценивали в 12 млн долларов.
Ожидается, что около 50 млн долларов США выделит Пентагон, а другие 42 миллиона долларов должны поступить от Департамента внутренней безопасности, отметил чиновник.
Как отмечает издание, стоимость парада в шесть раз выше совместных военных учений США и Южной Кореи, которые Трамп решил приостановить, назвав их "провокационными" и "очень дорогими". Стоимость учений, которые планировалось провести в этом месяце, составила 14 млн долларов.
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В прошлом месяце издание сообщало, что на параде 10 ноября должны были маршировать от 5 до 7 тысяч военнослужащих.
Ожидается, что в дополнение к ним, парад, который должен был начаться в Капитолии США и закончиться возле Белого Дома, предусматривает участие военного транспорта, самолетов и лошадей.
Трамп впервые высказал идею относительно большого парада после того, как посетил парад ко Дню Бастилии во Франции прошлым летом. Позже, в феврале, он попросил Пентагон начать планирование такого парада, который состоится в США.
Дата 10 ноября была выбрана для парада в связи с празднованием американского Дня ветеранов 11 ноября, который в этом году совпал со 100-летием окончания Первой мировой войны.
Напомним, последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих. Тогда по вашингтонских улицах проехала техника, участвовавшая в военных действиях, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.